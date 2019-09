Actualidade

Lídia Jorge, Clarice Lispector, Germano de Almeida e Ondjaki são alguns dos 40 autores de língua portuguesa que vão ser traduzidos noutros idiomas, no âmbito do programa de apoio à edição do instituto Camões, foi hoje anunciado.

"No âmbito do seu Programa de Apoio à Edição 2019", o Camões "vai apoiar 52 candidaturas de editoras estrangeiras que pretendem editar obras de autores de língua portuguesa traduzidas noutros idiomas".

Trata-se maioritariamente de autores portugueses, mas seis são originários de outros países de língua portuguesa, nomeadamente José Eduardo Agualusa e Ondjaki, de Angola, Milton Hatoum e Clarice Lispector, do Brasil, Germano de Almeida, de Cabo Verde, e Gisela Casimiro, da Guiné-Bissau.