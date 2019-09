LE

O Sporting perdeu hoje por 3-2 na visita ao vice-campeão holandês, PSV Eidhoven, em jogo da primeira jornada do grupo D da Liga Europa de futebol, disputado na Holanda.

Os holandeses ganharam vantagem com um golo de Donyell Malen, aos 19 minutos, e um autogolo de Sebastián Coates, aos 25, antes de Bruno Fernandes reduzir para os 'leões', aos 38, na marcação de uma grande penalidade.

No segundo tempo, o alemão Timo Baumgartl fez o terceiro do PSV, aos 48 minutos, mas o estreante Pedro Mendes, que tinha sido lançado um minuto antes, relançou a esperança do Sporting, aos 82, mas o seu tento foi insuficiente para os 'verdes e brancos'.