Eleições/Madeira

O presidente honorário do PSD/Madeira, Alberto João Jardim, apelou hoje para o voto dos indecisos em Miguel Albuquerque no domingo, alertando que o PS pode fazer na Madeira uma geringonça igual à que fez no continente.

"O PS não é o partido mais votado. Agora acho que vão vender a alma ao diabo, já a venderam em Lisboa, também a vendem aqui", disse aos jornalistas no final de um comício do PSD no Funchal.

O ex-presidente do Governo Regional da Madeira dirigiu-se ainda aos "tipos do PSD que estão sempre em discordância interna", apelando para que "se deixem disso porque isto é um momento de um por todos e todos por um".