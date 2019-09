Clima

Jeff Bezos, fundador da Amazon, colocou todo o peso do conglomerado da distribuição eletrónica numa campanha para ajudar a cumprir com 10 anos de antecedência os compromissos do Acordo de Paris sobre o clima.

"O meu compromisso é cumprir os objetivos do Acordo de Paris com 10 anos de avanço e a Amazon é a primeira da lista", que deve incluir outras empresas, declarou Bezos, a pessoa mais rica do mundo, durante uma conferência de imprensa em Washington, ao apresentar esta nova iniciativa designada "The Climate Pledge" ("O Compromisso Climático").

"Vamos usar a nossa influência e a nossa dimensão para mostrar o caminho", realçou Bezos, prometendo que a Amazon iria ter emissões de carbono anuais neutras até 2040.