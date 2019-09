LE

O Sporting de Braga venceu hoje o Wolverhamtpon, por 1-0, impondo-se em Inglaterra na primeira jornada da Liga Europa de futebol perante o favorito do Grupo K.

Um golo de Ricardo Horta, aos 71 minutos, valeu o triunfo à equipa minhota, que vinha de duas derrotas seguidas no campeonato português, com Benfica (4-0) e Vitória de Setúbal (1-0), e sai do estádio Molineux com um importante triunfo.

Finalista da Liga Europa em 2011, então derrotado pelo FC Porto, o Sporting de Braga soma três pontos, tantos quantos o Slovan Bratislava, que bateu em casa os turcos do Besiktas, por 4-2, e comanda o grupo. O Wolverhamtpon, orientado pelo português Nuno Espírito Santo, parte sem pontos para a segunda jornada.