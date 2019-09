LE

O FC Porto iniciou hoje a participação na fase de grupos da Liga Europa de futebol com um triunfo caseiro sobre os suíços do Young Boys, por 2-1, em jogo da primeira jornada do grupo G.

O avançado brasileiro Tiquinho Soares, com um 'bis', aos oito e 29 minutos, marcou os dois golos dos 'dragões', vencedores da competição em 2011, sendo que, pelo meio, o camaronês Jean Pierre Nsame tinha empatado o encontro, aos 15, de grande penalidade.

A formação comandada por Sérgio Conceição divide a liderança do grupo G com os escoceses do Rangers, que venceram por 1-0 o Feyenoord, equipa holandesa em que alinha o defesa português Edgar Ié.