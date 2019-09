Eleições

A coordenadora do BE, Catarina Martins, avisou esta noite que "se alguns gostariam de fazer negociações pequeninas" depois destas eleições legislativas, "é com uma bancada forte e grande" dos bloquistas que "haverá força para fazer a diferença" que Portugal precisa.

Catarina Martins discursou quinta-feira à noite, no final de um comício dedicado aos jovens, no Capitólio, em Lisboa, no qual defendeu que o que pode fazer a diferença em áreas como a habitação, educação, saúde, justiça, direitos das pessoas com deficiência "é um Bloco de Esquerda maior, uma bancada forte" na Assembleia da República, resultante das eleições legislativas de 06 de outubro.

"E se alguns gostariam de fazer negociações pequeninas, é com uma bancada forte e grande do Bloco de Esquerda que sabemos que haverá a força para fazer a diferença de que este país precisa, sem deixar nenhuma luta para trás", avisou.