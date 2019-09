Actualidade

A diretora-geral cessante do Fundo Monetário Internacional (FMI), Christine Lagarde, sublinhou na quinta-feira que o crescimento global está "frágil e ameaçado" devido, em parte, à guerra comercial e ao 'Brexit'.

Numa entrevista exclusiva à agência de notícias France-Presse (AFP), em Washington, a futura responsável do Banco Central Europeu descreveu a expansão como "bastante medíocre" e pediu aos líderes que trabalhem juntos para tentar resolver as "fragilidades e as incertezas".

"Quer se trate de relações comerciais, do Brexit, ameaças tecnológicas, estes são problemas criados pelo homem e que podem ser resolvidos pelo homem", vincou Lagarde, observando que "um pouco de feminilidade não seria prejudicial".