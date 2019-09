Actualidade

A 23.ª edição do festival Queer Lisboa, que decorre no Cinema São Jorge e na Cinemateca Portuguesa, começa hoje, com o ativismo LGBTI+ e as recentes ameaças políticas às suas conquistas em destaque na programação.

A edição deste ano, que até dia 28, coincide com o "ano em que se comemoram vários marcos, nacionais e internacionais, da história dos movimentos que reclamam o lugar das comunidades LGBTI+", pelo que, segundo a organização, "não podia deixar de fazer uma reflexão sobre o que significou meio século dos modernos movimentos de luta pelos direitos e dignidade destas mesmas comunidades".

Este ano, o festival apresenta 101 filmes de 36 países, sendo a França e os EUA os mais preponderantes, com 16 filmes cada. Segue-se o Brasil, que com 12 filmes continua a ser um dos países com mais expressão no Queer Lisboa, e a Alemanha, também com 12 filmes, espalhados pelas várias secções. Um total de sete filmes compõe a presença portuguesa no Festival.