Actualidade

Os mais altos cargos do poder jurídico em Macau destacaram hoje a independência da justiça fruto proteção leal vigente no território há 20 anos, no momento em se celebra o 70.º aniversário da República Popular da China.

Ao longo dos últimos 20 anos, "Macau tem observado escrupulosamente as disposições da Lei Básica de Macau (miniconstituição) esforçando-se por proteger e respeitar em pleno o exercício independente do poder judicial", afirmou a secretária para a Administração e Justiça de Macau, Sónia Chan, no seu discurso de inauguração do 1.º Congresso dos Advogados de Macau.

"O sistema judicial serve como última linha de defesa da equidade e justiça social", reforçou.