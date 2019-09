Actualidade

Kiribati, no Pacífico Sul, pôs fim às relações diplomáticas com Taiwan, quatro dias depois das Ilhas Salomão terem reconhecido Pequim em detrimento de Taipé, que conta agora com apenas 15 aliados, anunciou hoje o Governo taiwanês.

"Kiribati anunciou hoje que rompeu relações com Taiwan. Taiwan anuncia que também rompe os laços com Kiribati. Todos os projetos de cooperação vão acabar", anunciou o ministro dos Negócios Estrangeiros, Joseph Wu, em conferência de imprensa.

O novo golpe diplomático acontece dez dias antes da celebração, a 01 de outubro, do 70.º aniversário da República Popular da China, que levou os líderes da então República da China, depois de perderem a guerra civil, a refugiarem-se em Taiwan.