Algo de mágico acontece quando um livro ilustrado consegue equilibrar imagem e texto e envolver leitores de diferentes idades, afirmou o autor irlandês Chris Haughton, em entrevista à agência Lusa, em Lisboa.

"Chiu! Temos um plano", que acaba de sair pela Orfeu Negro e que motiva a passagem de Chris Haughton por Portugal, é um dos cinco livros ilustrados para infância que publicou na última década, pensados para pré-leitores e que, por isso, comunicam "de uma forma muito visual".

Os livros de Chris Haughton estão mais focados na ilustração do que na narrativa textual - construída com poucas palavras e frases curtas -, mas a combinação de ambas é que dá força a cada história e provocam maior empatia com crianças muito pequenas.