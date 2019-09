Actualidade

O escritor brasileiro Luiz Ruffato lamentou, durante o Festival Internacional de Literatura de Berlim (ilb), a falta de vontade de dialogar do governo de Jair Bolsonaro, afirmando que o país está "num beco sem saída".

Antes de todas as intervenções no ilb, sozinho ou partilhando palco com outros escritores, Luiz Ruffato ergueu, de pé, uma bandeira vermelha com a frase "Lula Livre" a letras brancas. Assumiu à Lusa que vai continuar a fazê-lo até o antigo presidente do Brasil "ser libertado."

"Não é que eu ache ou deixe de achar que o Lula teve alguma participação no golpe. Não sei se teve. Penso que não, mas não tenho a certeza porque ele não foi julgado. Quando eu levanto a minha bandeira é porque quero questionar a eleição de Bolsonaro e a prisão do Lula", revelou em entrevista.