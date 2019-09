Actualidade

Mais de meia centena de ícones russos de temática mariana vão estar reunidos na exposição "Sob o Manto de Nossa Senhora - Coleções de Arte Russa em Portugal", que é inaugurada no sábado, no Museu de São Roque, em Lisboa.

Até 24 de novembro, o público poderá ver um conjunto de peças selecionadas de coleções de arte russa, de raiz bizantina, existentes em coleções no país, de acordo com a apresentação da mostra.

Entre as peças expostas estarão as Senhoras de Vladimir, Kazan, Tikhvin e Smolensk, ícones que remetem para as cantigas litúrgicas, a veneração da Virgem Protetora da toda a humanidade, os ícones Manto da Senhora, e os que ilustram passos da vida terrena da Virgem.