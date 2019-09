Montijo

A Quercus considera que as acessibilidades previstas no projeto do aeroporto do Montijo falham por ignorar a opção ferroviária e defende a criação de um fundo financeiro para suportar medidas para mitigar os efeitos da exposição das populações ao ruído.

Depois de encerrado o período de consulta pública do Estudo de Impacte Ambiental (EIA) do novo aeroporto do Montijo, na quinta-feira, os ambientalistas da Quercus divulgaram as suas preocupações e propostas relativamente aos pontos que consideram mais negativos do projeto, entre os quais o ruído, as acessibilidades e os impactos na biodiversidade.

Em comunicado, os ambientalistas defendem a construção de um oleoduto de ligação ao novo aeroporto para reduzir as emissões provenientes dos camiões de abastecimento de combustíveis.