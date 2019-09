Actualidade

O advogado Rui Cunha, consultor da Sociedade de Jogos de Macau, defendeu hoje o fim do regime de subconcessões de jogo e um limite de operadores no concurso público em 2022 para atribuição de licenças na capital mundial dos casinos.

"Desde o início a criação da figura da subconcessão levantou uma certa celeuma", disse o advogado Rui Cunha que foi até 2017 diretor executivo da Sociedade de Jogos de Macau (SJM), fundada pelo magnata Stanley Ho.

"No momento em que há que renovar e há que escolher quais são as concessões designadas para o futuro é muito simples mudar de três para seis e fica tudo em pé de igualdade", acrescentou o Comendador da Ordem da Mérito pelo Governo de Portugal, à margem do 1.º Congresso de Advogados de Macau, que se realiza entre hoje e sábado no território.