Actualidade

O advogado Óscar Madureira defendeu hoje que Macau deve criar um centro de arbitragem e liderar a resolução de litígios entre empresas da China e países de língua portuguesa.

"Seria importante que Macau pudesse utilizar parte dos recursos que tem para encabeçar uma iniciativa de congregar o exercício da advocacia e resolução de litígios entre empresas da China e empresas lusófonas", afirmou o responsável do escritório em Lisboa da Rato, Ling, Lei & Cortés - Advogados, que tem origem em Macau, à margem do 1.º Congresso de Advogados de Macau, que se realiza entre hoje e sábado no território.

De forma a congregar e formalizar Macau enquanto plataforma de resolução de litígios entre a China e os lusófonos é necessário "criar um centro arbitral", disse Óscar Madureira, um dos oradores do congresso.