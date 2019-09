Actualidade

Macau deve assegurar na Justiça um sistema de bilingue integral de português-chinês, através das receitas dos casinos, disse hoje à agência Lusa o advogado Sérgio de Almeida Correia.

"Macau tem a obrigação de fomentar já que isso não foi feito pela administração portuguesa antes de 1999, com as receitas do jogo, um sistema de bilinguismo integral em que o português e o chinês sejam integralmente respeitados nos tribunais", disse à Lusa o advogado português à margem do 1.º Congresso de Advogados de Macau, que decorre no território entre hoje e sábado.

Sérgio de Almeida Correia, um dos oradores da sessão inaugural do congresso, subordinado ao tema "O desenvolvimento da profissão nos 20 anos de Macau: o que foi conseguido e qual o futuro da advocacia em Macau?" sublinhou que decisões judiciais quando são remetidas a um advogado, e às partes, devem ser "remetidas nas duas línguas oficiais".