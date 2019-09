Actualidade

Uma recriação de um mercado do século XVI assinalou hoje o início das comemorações do início da primeira viagem de circum-navegação do mundo, há 500 anos, em Sanlucar de Barrameda, em Espanha.

Sanlucar de Barrameda, localidade andaluz da província de Cádis, foi de onde Fernão de Magalhães saiu com a frota em direção às ilhas Molucas, por oeste, a 20 se setembro de 1519, e onde apenas regressou espanhol Juan Sebastian Elcano e cerca de duas dezenas de marinheiros, quase três anos depois, a 06 de setembro de 1522, após a morte do navegante português num conflito com tribos nas atuais Filipinas.

O mercado do século XVI abriu às 10:00 locais (uma hora menos em Lisboa) e foi a primeira de várias iniciativas que vão hoje assinalar a data de arranque da primeira viagem de navegação à volta do mundo, em Sanlucar de Barrameda, onde os visitantes podem encontrar bancas de peixe, carne, vinho, entre outros produtos, e habitantes e atores a representarem os principais protagonistas dessa gesta, como o próprio navegador português Fernão de Magalhães.