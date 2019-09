Actualidade

O mercado chinês foi aberto hoje à exportação de uva de mesa produzida em Portugal, após um "intenso processo de negociações técnicas e diplomáticas", anunciou o Ministério da Agricultura, Florestas e Desenvolvimento Rural.

Em comunicado, o Ministério liderado por Capoulas Santos sublinha que se trata do "primeiro acordo fitossanitário conseguido com as autoridades chinesas, abrindo mais uma oportunidade de crescimento para o setor hortofrutícola nacional".

"Pode agora ter início a exportação desta fruta, desde que cumpridos todos os requisitos acordados entre as autoridades fitossanitárias nacionais e chinesas", explica a mesma fonte.