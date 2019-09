Actualidade

A Associação Apícola de Entre Minho e Lima lamentou hoje que a vespa asiática só ntenha sido considerada um problema nacional "por ter chegado a Lisboa", lembrando que em 2012 o Alto Minho iniciou "sozinho" o combate àquela praga.

"Neste momento percebemos que o problema já é de Portugal. Pode ser que, dentro em breve, se possa juntar uns parceiros e fazer alguma coisa com princípio, meio e fim", disse hoje à agência Lusa o presidente da APIMIL (Associação Apícola de Entre Minho e Lima), Alberto Dias.

A vespa velutina é uma espécie asiática com uma área de distribuição natural pelas regiões tropicais e subtropicais do Norte da Índia ao leste da China, Indochina e ao arquipélago da Indonésia, sendo a sua existência reportada desde 2011 no distrito de Viana do Castelo.