Actualidade

Três membros do Conselho Geral opositores de Tomás Correia na Associação Mutualista Montepio Geral consideraram hoje que há menosprezo pelos associados no processo de revisão dos estatutos e com a "benevolência" do Governo.

Em comunicado hoje divulgado, Viriato Silva, Carlos Areal e Manuel Ferreira (que concorreram nas eleições de 2018 pela lista C, de oposição à lista A, liderada por Tomás Correia, atual presidente da mutualista) criticam o facto de ainda não ter sido concluído a revisão de estatutos da mutualista, mais de um ano após ter entrado vigor em 03 de setembro de 2018 o novo código mutualista, considerando que esse prazo está a ser "estrategicamente desrespeitado" para a lista vencedora das eleições manter a maioria dos membros do Conselho Geral.

Além disso, criticam também, esse atraso conta com "a benevolência, o habitual alheamento e a ausência de supervisão por parte do Ministério de Vieira da Silva", que "tudo tem feito para prorrogar artificialmente o prazo de manutenção em vigor dos estatutos antigos".