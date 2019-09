Eleições

O ministro das Finanças, Mário Centeno, disse hoje que o PS introduziu no seu programa eleitoral uma margem orçamental adicional na despesa de 597 milhões de euros para acomodar medidas na área das prestações sociais e investimento.

"Introduzimos as margens orçamentais necessárias para acomodar as medidas de prestações sociais e investimentos acrescidas pelo programa eleitoral que não estavam contidas no Programa de Estabilidade [do Governo]", afirmou hoje, em conferência de imprensa, na sede dos socialistas, o candidato a deputado pelo círculo de Lisboa.

Em 2023, essa margem adicional na despesa será de 597 milhões de euros, dos quais 142 milhões de euros são para prestações sociais e 373 milhões de euros para investimento, precisou.