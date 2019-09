Actualidade

A passagem de diversos programadores e produtores norte-americanos por Leiria, no âmbito da RHI Iniciative, foi uma "página histórica" e vai acelerar a internacionalização de bandas da cidade, no outro lado do Atlântico, considera o responsável da editora Omnichord Records.

Hugo Ferreira, que acolheu a comitiva de programadores que visitou Leiria esta semana para ouvir os talentos locais e descobrir a dinâmica cultural da cidade, não tem dúvidas: o que viram Ian Noble, da companhia Metropolitan Entertainment, de Nova Iorque, Mehmet Dede, consultor de arte do Drom, de Manhattan, Jill Sternheimer, responsável pela programação do Lincoln Center, também de Nova Iorque, ou Judy Tsang, diretora do Stern Grove Festival, de São Francisco, entre outros, "deixou uma marca".

"É sempre muito imprevisível o que sai ou não destas coisas. Mas se me perguntarem se vão aparecer concertos efetivos para pessoas da Omnichord, eu digo: garantidamente que sim. Muito poucas vezes saí de 'showcases festivals', no estrangeiro, com tanta certeza".