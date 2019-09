Actualidade

O número de vagas para internato médico do próximo ano será o "maior de sempre", anunciou hoje a Ordem dos Médicos, adiantando que haverá mais de 1.800 vagas para especialidade médica, mais uma centena do que no ano passado.

O anúncio foi feito pelo bastonário da Ordem dos Médicos, Miguel Guimarães, num discurso na Conferência "SNS aos 40", que hoje decorreu em Lisboa.

Em declarações posteriores aos jornalistas, Miguel Guimarães adiantou que haverá mais de 1.800 vagas para os médicos que vão iniciar a sua formação na especialidade, um reforço em relação ao ano anterior e, segundo o bastonário, o maior número de vagas de sempre.