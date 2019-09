Actualidade

Os partidos da coligação governamental da chanceler alemã, Angela Merkel, acordaram hoje uma estratégia climática que vai representar pelo menos 100 mil milhões de euros em investimentos até 2030.

Este montante será investido "para a proteção do clima e a transição energética", de acordo com o texto final do acordo, alcançado após mais de 18 horas de negociações entre os conservadores do partido da chanceler (União Democrata-Cristã/CDU) e os social-democratas (SPD).

O Governo planeia gastar 54 mil milhões de euros nos primeiros quatro anos do plano, até 2023, disse o ministro das Finanças, Olaf Scholz.