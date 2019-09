Eleições

O secretário-geral do PS, António Costa, comprometeu-se hoje a criar um conselho de concertação com as autonomias e a ouvir os presidentes das regiões antes de elaborar o Orçamento de Estado, se formar governo nas próximas eleições.

"Vamos criar um conselho de concertação com as autonomia e eu próprio reunirei todos os anos com os dois presidentes dos governos regionais, para antes de elaborar o Orçamento de Estado para o ano seguinte fazermos um balanço da situação de cada um dos serviços da República na região autónoma, para identificarmos as prioridades, as urgências e as necessidades a que temos de responder nos limites da nossa capacidade financeira", avançou.

O candidato socialista às eleições legislativas de 06 de outubro falava num almoço-comício, em Angra do Heroísmo, na ilha Terceira.