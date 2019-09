Actualidade

O presidente da Câmara de Penamacor afirmou hoje que está de "consciência tranquila" e que continua a ter condições para exercer o cargo, apesar de ter sido acusado no processo da viagem à Turquia que foi paga por uma empresa.

"Como se costuma dizer, quando a gente tem a consciência tranquila, porque é que não está tranquilo no sítio onde está?", referiu António Luís Beites (PS) no final da sessão pública do executivo e em resposta à pergunta dos jornalistas sobre se continuava a ter condições políticas para se manter no cargo.

António Luís Beites e Manuel Joaquim Robalo, respetivamente presidente e vice-presidente da Câmara de Penamacor, foram acusados pelo Ministério Público (MP) do alegado "recebimento indevido de vantagem" por terem participado numa viagem à Turquia que foi paga totalmente paga por uma empresa.