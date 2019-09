Actualidade

A Orquestra Barroca e o Coro Casa da Música juntam-se, a 03 de dezembro, a coralistas amadores para apresentar um "concerto participativo" de "O Messias", de Handel, em destaque na programação do último trimestre da instituição.

"Esta iniciativa realiza o sonho de muitos coros amadores em trabalhar diretamente com orquestras e maestros profissionais, interpretando uma obra de referência do repertório coral-sinfónico. Este 'Messias' participativo conta com duas centenas de coralistas, do Porto e de Braga, preparados pelos formadores do Serviço Educativo da Casa da Música, numa experiência que quebra as barreiras entre o palco e a plateia", descreve a Casa da Música, numa nota informativa enviada hoje à Lusa.

Ainda nos últimos três meses do ano, estreia-se, na Casa da Música, a pianista Khatia Buniatishvili (05 de outubro, às 18:00) para antecipar a celebração do Ano Beethoven, que assinala os 250 anos do nascimento do mestre de Bona, com quatro das suas mais célebres sonatas: "Ao Luar", "A Tempestade", "Patética" e "Appassionata".