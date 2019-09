Actualidade

O 17.º festival DocLisboa, que decorre em outubro, inclui uma "programação urgente" para "debater, pensar e contar armas para uma resistência ativa contra o desmantelamento da democracia no Brasil", anunciou hoje a organização.

Num comunicado hoje divulgado, no qual repudia ações recentes do governo brasileiro na área da Cultura, a organização do DocLisboa declara apoio a "todos os colegas brasileiros" e anuncia "uma programação urgente que permitirá debater, pensar e 'contar armas' para uma resistência ativa contra o desmantelamento da democracia no Brasil".

A equipa do festival refere assistir "chocada e com um sentimento de revolta" ao que considera serem "ataques feitos pelo governo do Brasil" aos realizadores, programadores, festivais e a "todo o cinema independente brasileiro".