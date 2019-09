Actualidade

A ministra da Saúde afirmou hoje que o Infarmed vai reunir-se, nos próximos dias, com as associações de doentes para perceber melhor quais são os constrangimentos ao nível da falta de medicamentos e identificar as formas de os ultrapassar.

"O Infarmed [Autoridade Nacional do Medicamento e Produtos de Saúde] na pessoa do seu conselho diretivo, está não só a trabalhar neste tema, como a reunir com as associações de doentes durante os próximos dias, no sentido de perceber melhor quais são os constrangimentos e identificar as melhores formas para os ultrapassar", explicou Marta Temido.

A ministra da Saúde, que falava à margem do 6.º Congresso Médico da Beira Interior que decorre em Castelo Branco, disse ter conhecimento da carta enviada ao Infarmed pelas associações de doentes, a alertar para a falta de medicamentos.