Actualidade

As obras do Terminal Intermodal de Campanhã (TIC), que pretende dotar aquela zona de uma plataforma que abrange comboios, metro e transporte rodoviário, arrancam segunda-feira, revelou hoje a Câmara do Porto.

O terminal prometido desde 2003 e "nunca construído", foi viabilizado através de um acordo global estabelecido com o Governo - Acordo do Porto - que incluiu outros processos, como as indemnizações respeitantes aos terrenos do Aeroporto, que a autarquia já recebeu.

De acordo com o município, a nova plataforma intermodal que representa um investimento de mais de 12 milhões de euros, terá uma área bruta total de construção de cerca de 24 mil metros quadrados e irá integrar áreas utilitárias - parque de estacionamento, estação de serviço, paragens kiss & ride, parque de bicicletas e parque de táxis - bem como áreas complementares de apoio ao público, áreas administrativas e áreas técnicas essenciais.