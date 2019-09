Actualidade

O Banco Montepio teve lucros de 3,6 milhões de euros no primeiro semestre, quatro vezes menos do que os 15,8 milhões de euros dos primeiros seis meses de 2018, o que o banco atribui à "menor eficiência fiscal", segundo divulgado em comunicado ao mercado.

Segundo o banco, no comunicado à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM), para a queda do resultado líquido em 77% contribuíram fatores como "menor contribuição do Finibanco Angola (-5,0 milhões de euros) e menor eficiência fiscal face à verificada no primeiro semestre de 2018 (+8,5 milhões de euros em impostos)".

