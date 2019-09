Eleições

O presidente do PSD, Rui Rio, espera que o "silêncio" do Governo sobre o parecer da Procuradoria-Geral da República (PGR) sobre incompatibilidades com familiares não seja de "15 dias".

À margem de um almoço-debate organizado pela Confederação do Turismo de Portugal, no Porto, Rui Rio disse esperar que o "silêncio" seja de 24 a 48 horas e não de 15 dias.

Assumindo ter uma "relativa curiosidade" sobre o parecer, decorrente do facto de ter demorado muito tempo, o social-democrata assumiu, contudo, que a lei é "taxativa e claríssima".