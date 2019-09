Actualidade

O início do julgamento do antigo presidente do Fundo Soberano de Angola, José Filomeno "Zenu" dos Santos, e do ex-governador do banco central angolano, marcado para a próxima quarta-feira, foi adiado por indisponibilidade da defesa, informou o Tribunal Supremo.

Num comunicado de imprensa, o Tribunal Supremo de Angola refere que a defesa de Valter Filipe da Silva, ex-governador do Banco Nacional de Angola (BNA), solicitou o adiamento do início do julgamento "pelo facto de estar a participar na qualidade de advogado constituído, no julgamento que decorre no Supremo Tribunal Militar, devendo designar-se nova data oportunamente".

O julgamento em causa é o do general António José Maria "Zé Maria", antigo chefe do Serviço de Inteligência e de Segurança Militar do ex-Presidente José Eduardo dos Santos, acusados dos crimes de extravio de documentos, aparelhos ou objetivos contendo informações de caráter militar, e insubordinação.