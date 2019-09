Actualidade

A antiga escola do Parque, nas Caldas da Rainha, vai ser transformada num Laboratório de Experimentação e Criatividade com abertura prevista para março, no âmbito de uma parceria entre a autarquia e Escola Superior de Arte e Design.

O futuro Laboratório de Experimentação e Criatividade irá transformar a antiga escola básica do Parque num num "ativo cultural incontornável", disse hoje à agência Lusa Rui Pedrosa, presidente do Instituto Politécnico de Leiria (IPL), onde se encontra integrada a Escola Superior de Arte e Desingn das Caldas da Rainha (ESAD.CR).

O protocolo firmado entre o IPL e Câmara das Caldas da Rainha prevê a cedência da antiga escola primária - localizada em frente ao Parque D. Carlos I - ao instituto, para a instalação do laboratório que, segundo Rui Pedrosa, "funcionará em três dimensões".