Três associação de criadores de ruminantes do distrito da Guarda manifestaram hoje "estranheza e repúdio" pelas declarações do reitor da Universidade de Coimbra relacionadas com a proibição da carne de vaca nas cantinas.

As direções das associações pecuárias ACRIGUARDA (Guarda), ACRISABUGAL (Sabugal) e ACRIALMEIDA (Almeida) analisaram a anunciada interdição do consumo de carne de vaca nas cantinas da Universidade de Coimbra, a partir de janeiro, e tomaram uma posição conjunta sobre o assunto.

No documento hoje enviado à agência Lusa, os dirigentes das três corporações de produtores manifestam "estranheza e repúdio pelas declarações do reitor da Universidade de Coimbra", considerando que "demonstram um enorme desconhecimento da realidade agrícola e pecuária da região e do país".