Eleições/Madeira

O presidente do PSD, Rui Rio, disse hoje acreditar que o partido vai ganhar as eleições regionais de domingo na Madeira podendo, contudo, não ser com o "patamar brutal" de eleições anteriores.

"O Miguel Albuquerque [presidente do Governo Regional da Madeira] fez um bom trabalho, por isso, os madeirenses vão continuar a dar a sua confiança ao PSD. Pode é não ser com o patamar brutal que foi no passado, com taxas de 50 a 60%. Mas, estou confiante de que o PSD vai ganhar as eleições na Madeira. Se consegue repetir a maioria absoluta, veremos", afirmou.

Falando à margem de um almoço-debate organizado pela Confederação do Turismo de Portugal, no Porto, o social-democrata elogiou o trabalho "notável" do seu partido naquela ilha, sublinhando que quem lá vai é que percebe o porquê dos resultados nos últimos anos.