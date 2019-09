Eleições

A coordenadora do Bloco de Esquerda, Catarina Martins, respondeu hoje às críticas do ministro Mário Centeno com o aviso de que "quem quer pontes, não as queima", salientando que o partido não está arrependido dos últimos quatro anos.

Em Barcelos, após uma visita a um bairro social recentemente requalificado, Catarina Martins mostrou-se "agradada" por o programa do BE "estar no centro do debate e das preocupações do PS".

"Não sei se o Partido Socialista está arrependido destes quatro anos, nós no Bloco de Esquerda não estamos", referiu.