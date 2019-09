Magalhães/500anos

A ministra do Mar, Ana Paula Vitorino, destacou hoje o papel do mar e dos oceanos na história, cultura, ciência e economia do país, no arranque das comemorações oficiais do V centenário da viagem de circum-navegação.

"Hoje inspiramo-nos na investigação científica, na ciência ligada ao mar, na ciência ligada aos oceanos, inspiramo-nos muito nesses conhecimentos que adquirimos e que fazem de nós um povo de marinheiros", disse a ministra à imprensa no lançamento do programa nacional de comemoração dos 500 anos da viagem à volta do mundo empreendida por Fernão de Magalhães.

"Nós somos mar, somos oceano, e é isso que também homenageamos com estas comemorações do V centenário", acrescentou.