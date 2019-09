Actualidade

O Presidente da República considerou hoje, perante uma plateia de professores bibliotecários, que a profissão "é uma odisseia" com burocracias que não largam os docentes, que passam o ano letivo a preencher fichas.

"Os horários, as burocracias, que não nos largam um instante, andamos nós mais tempo a preencher fichas, fichas de previsão no início do ano letivo, fichas de acompanhamento ao longo do ano letivo, fichas de prestação de contas periodicamente também no ano letivo", sustentou Marcelo Rebelo de Sousa.

E acrescentou que "boa parte do tempo que era dedicada à pesquisa e à preparação da docência, e a outras atividades suplementares, é dedicada à burocracia para facilitar as estatísticas que, naturalmente, suscitarão imensa pesquisa e imensas conclusões que, não obstante, quando são muito conhecidas influenciarão todas as reformas curriculares e outras pedagógicas".