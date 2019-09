Eleições

O porta-voz do PAN, André Silva, exigiu hoje uma "avaliação de maior calibre" ao impacto ambiental do novo aeroporto do Montijo, apontando que o tribunal terá de intervir caso "o Governo insista teimosamente em incumprir a lei".

"O PAN está ao lado das associações ambientalistas, nomeadamente da associação Zero que já colocou uma providência cautelar, e esperamos que se o Governo teimosamente insistir em incumprir a lei, o tribunal nos dê razão ou dê razão ao movimento ambientalista e obrigue o Governo a cumprir a lei e a fazer a avaliação que é obrigatória", disse André Silva.

Um dia depois de ter sido tornado público que a associação ambientalista Zero emitiu um parecer desfavorável ao Estudo de Impacte Ambiental (EIA) para o novo aeroporto no Montijo, o líder do PAN - Partido Pessoas-Animais-Natureza, que falava aos jornalistas na Maia, no distrito do Porto, frisou que "a extensão do aeroporto da Portela através do aproveitamento da base aérea do Montijo carece, por lei, de uma avaliação ambiental estratégica".