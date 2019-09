Actualidade

Um estudo do Tâmega e Sousa encomendado a três universidades, hoje revelado, prevê uma subida de temperatura no território de dois a três graus nas próximas décadas, com prejuízos na economia, perda de população e mais incêndios.

De acordo com o Plano Intermunicipal de Adaptação às Alterações Climáticas no Tâmega e Sousa, os termómetros subirão em termos médios entre dois e três graus centígrados no período de análise, entre 2041 e 2070, com uma tendência acentuada nos territórios mais afastados do litoral e de altitude.

As previsões foram realizadas pela equipa multidisciplinar que realizou aquele trabalho, envolvendo especialistas das universidades do Porto, Minho e Trás-os-Montes e Alto Douro.