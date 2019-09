Eleições

Os correios britânicos estão a investigar "com urgência" a razão pela qual os envelopes com os votos postais dos portugueses residentes no estrangeiro estão a ser devolvidos aos remetentes, informou hoje uma fonte oficial à agência Lusa.

Um porta-voz do Royal Mail confirmou a existência de "alguns casos" em que os envelopes que contêm o voto postal para os cidadãos portugueses que vivem no Reino Unido não estão a ser reconhecidos pelos sistemas de processamento da empresa.

"Estamos a investigar com urgência por é que isto está a acontecer", adiantou a mesma fonte, acrescentando estar a trabalhar com os CTT - Correios de Portugal para resolver o problema.