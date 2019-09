Actualidade

A Associação da Hotelaria, Restauração e Similares de Portugal (AHRESP) disse hoje discordar de "medidas tomadas de forma precipitada" e sem base científica, como a eliminação da carne de vaca nas cantinas universitárias de Coimbra.

Numa resposta escrita enviada à agência Lusa, a AHRESP diz "não concordar com medidas tomadas de forma precipitada e que têm como base um desconhecido racional científico" e diz estar disponível para "em colaboração com o Governo" participar na educação dos consumidores.

"O consumo de carne de bovino, ou de qualquer outra proteína animal - cuja produção deve ser controlada, segura e sustentável - deve ser sempre moderada e seguir as regras do equilíbrio nutricional. O que importa é a quantidade, a forma e a frequência com que se come", lê-se na nota da AHRESP.