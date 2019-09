Actualidade

Os rebeldes iemenitas Huthis anunciaram hoje uma trégua nos ataques contra a Arábia Saudita, medida que dizem ser um "gesto de paz", embora tenham advertido que responderão a qualquer ação militar liderada pelos sauditas.

"Anunciamos uma paragem nos ataques a territórios do reino da Arábia Saudita com drones e mísseis cruzeiro e balísticos, assim como qualquer outro tipo de ataque", indicou o chefe do Conselho Presidencial Huthi, Mahdi al Mashat, num discurso transmitido pela televisão.

Na intervenção, que segundo a agência Efe assinalava o quinto aniversário da tomada da capital do Iémen e da maioria do nordeste do país, Mahdi al Mashat indicou esperar uma resposta similar por parte da Arábia Saudita: "parando todo o tipo de ataques aéreos" aos territórios iemenitas.