Eleições

O secretário-geral do PCP, Jerónimo de Sousa, acusou na sexta-feira à noite os partidos que "governaram na última década" de não apresentarem "contas certas" ao país, preocupando-se apenas em acertar contas com Bruxelas e "o grande capital".

O líder comunista discursava numa festa-comício da CDU na Voz do Operário, em Lisboa.

"Falam de contas certas, mas não estão a pensar em acertar as contas com país e com o povo, estão a pensar apenas com Bruxelas e com o grande capital", realçou Jerónimo de Sousa, perante várias centenas de pessoas.