Actualidade

Livro de Jean Lemaitre e Mercedes Guerreiro que conta a história da célebre música de Zeca Afonso foi reeditado há poucas semanas em França e está ser apresentado em várias livrarias perto de Paris.

"Eu conheço a canção de Zeca Afonso desde 1974, porque ele deu concertos na Bélgica, onde eu vivia. Sabia que era a música do 25 de Abril, mas não compreendia as palavras. No entanto, a música é tão impressionante que não precisava de uma tradução para ficar tocado pela canção", disse Jean Lemaitre, jornalista e um dos autores do livro, em declarações à Agência Lusa durante a apresentação do livro em Ivry-sur-Seine.

Cerca de 30 pessoas reuniram-se na sexta-feira, na livraria Envie de Lire, em Ivry-sur-Seine, nos arredores de Paris, para a apresentação do livro "Grandola Vila Morena", reeditado pela editora francesa Otium no final de agosto, depois de ter saído pela primeira vez em português e francês em 2014.