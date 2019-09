Actualidade

A marcha pelo ambiente juntou, na sexta-feira, 250 mil pessoas de todas as idades nas ruas de Nova Iorque para, antes do discurso da ativista sueca Greta Thunberg, pedirem proteção da natureza e solidariedade pela Amazónia, no Brasil.

Várias ruas de Nova Iorque foram cortadas ao trânsito a partir das 12:00 (17:00 em Lisboa), para permitirem a marcha de 250 mil pessoas e dos seus cartazes e sinais, de todas as cores e tamanhos, verdadeiros trabalhos manuais que pediam a mudança de atitudes, a proteção do planeta e a união pela causa ambiental.

Sobressaíram os inúmeros rostos jovens, reunidos em grupos numerosos, num dia que lhes foi concedido pelas escolas para se juntarem à marcha entre a praça a Foley Square e o Battery Park, na baixa (downtown) de Nova Iorque.