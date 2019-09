Fake news

A Comissão Europeia vai decidir, até final do ano, qual "o caminho a seguir" para combater as notícias falsas na União Europeia (UE), avaliando se as medidas voluntárias existentes são suficientes ou se será necessária legislação, revelou fonte comunitária.

A informação foi avançada à agência Lusa, em Bruxelas, por fonte oficial do executivo comunitário, que indicou que "a Comissão Europeia vai decidir, até ao final do ano, qual o caminho a seguir em relação ao combate à desinformação".

Questionada pela Lusa sobre recentes críticas de especialistas relativas à insuficiência das medidas existentes - como um código de conduta subscrito voluntariamente por grandes plataformas digitais e um sistema de alerta rápido que identifica 'fake news' em tempo real -, a fonte oficial disse que, nos próximos meses, a Comissão Europeia vai avaliar os resultados e, mediante isso, decidirá se adota legislação comunitária específica para esta área.